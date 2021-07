2 Mit der Drehleiter wurde eine Person schonend aus einem Mehrfamilienhaus gebracht.Foto: Wegner Foto: Schwarzwälder Bote

Schramberg. Montag ist eigentlich Übungsabend bei der Feuerwehr – aber muss dazu ein Fahrzeug mit Blaulicht ausgerechnet die Einfahrt zum Mühlegraben an der Schillerstraße versperren? Sodass ein Autofahrer, der am Rathaus vorbei in die Südstadt will, nochmals über Oberndorfer Straße und Tunnel einen Umweg fahren muss? Und dabei auch noch wegen der Schlossstraßen-Baustelle eine Ehrenrunde um das "Kaufland" drehen?

Indes, auch wenn es nach Übung aussah – ein Feuerwehrfahrzeug in der Schillerstraße bei der Realschule, das andere an beschriebener Mühlegrabeneinfahrt – es war keine, sondern zwei voneinander unabhängige echte Einsätze, beide unweit des Gerätehauses. So hatte kurz vor 20 Uhr die Polizei die Feuerwehr um Hilfe beim Öffnen einer Wohnung an den Mühlegraben gerufen. Nachdem die Wehrleute durch ein Fenster einsteigen konnten und dort erkannt wurde, dass es aus medizinischen Gründen sinnvoll sei, die Person schonend mit der Drehleiter zu retten, kam diese zusammen mit Notarzt und Rettungsdienst dort zum Einsatz.

Unabhängig davon hatte es ziemlich gleichzeitig in der Junghans-Kolonie Wasser in einer Wohnung gegeben, da, wie die Wehrleute am Einsatzort feststellten, ein Abfluss verstopft war. Dies stellte sich dann allerdings als keine Aufgabe für die Helfer mit Abpumpaktion dar – ein Klempner musste ran.