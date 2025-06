Gleichstellung mit Polizei: Was sagen die Calwer Schiedsrichter zum italienischen Modell?

Was sagen die Calwer Schiedsrichter zum italienischen Modell?

1 Ein Blaulicht auf ihre Autos werden die italienischen Schiedsrichter zwar nicht bekommen, aber rein rechtlich werden sie mit Polizisten gleichgestellt, womit Gewalttaten gegen sie auch mit Haftstrafen geahndet werden können. Foto: Christoph Sator/dpa In Italien werden Schiedsrichter nun rechtlich mit Polizisten gleichgestellt. Ein Modell auch für Deutschland? Wir sprechen mit Benjamin Haug, Obmann der Schiedsrichtergruppe Calw.







Mehr als 600 Angriffe auf Schiedsrichter hat es in Italien in der vergangenen Saison im Amateurfußball gegeben. Eine neue Verordnung der Regierung in Rom sieht daher nun vor, Gewalt gegen Referees mit Gewalt gegen Polizisten gleichzustellen. Wer einen Schiedsrichter schlägt, schubst oder bedroht, muss mit einer mehrjährigen Haftstrafe rechnen. Antonio Zappi, Präsident des italienischen Schiedsrichterverbands AIA, nannte dies „ein historisches Gesetz“.