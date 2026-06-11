Gleichberechtigung: Was sich Frauen im Zollernalbkreis von der Politik wünschen

Frauen erleben noch immer Benachteiligung in etlichen Bereichen des Lebens. Eine Aktion in Balingen machte kürzlich darauf aufmerksam.
Annegret Lang steht mit schwarzer Sonnenbrille vor der Stadthalle und richtet ihren Blick nach oben. Es sei kein Zufall, dass der Himmel das dritte Jahr in Folge einem blauen Meer gleiche. Einmal mehr wollen Lang und ihre Mitstreiterinnen am Baum der Gleichstellung ein Zeichen setzen. Es soll um Frauenfeindlichkeit gehen, um Forderungen, Ideen, Wut, Hoffnung, Aufbruch. Darum, wie Frauen in der Gesellschaft denselben Stellenwert bekommen können wie Männer.