Gleichberechtigung: Was sich Frauen im Zollernalbkreis von der Politik wünschen

Annegret Lang steht mit schwarzer Sonnenbrille vor der Stadthalle und richtet ihren Blick nach oben. Es sei kein Zufall, dass der Himmel das dritte Jahr in Folge einem blauen Meer gleiche. Einmal mehr wollen Lang und ihre Mitstreiterinnen am Baum der Gleichstellung ein Zeichen setzen. Es soll um Frauenfeindlichkeit gehen, um Forderungen, Ideen, Wut, Hoffnung, Aufbruch. Darum, wie Frauen in der Gesellschaft denselben Stellenwert bekommen können wie Männer.

Zum Weltfrauentag hatte eine Delegation des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) Zollernalb Wünsche und Forderungen von Frauen gesammelt, die im Zollernalbkreis leben. Jetzt, an einem heißen Tag Ende Mai, hängt das Team die Zettel auf. Aus politischen Kreisen erschienen die Landtagsabgeordnete Cindy Holmberg (Grüne), die Balinger Gemeinderätin Angela Godawa, Kreisrätin und Fraktionsvorsitzende Sybille Fleischmann (SPD), Kreisrätin Nina Lorch-Beck (CDU) und auch ein Mann mit hohem politischen Amt: Landrat Günther-Martin Pauli.

Und dann passiert dem Landrat ein Fauxpas

Das erste Wort sollte Manuela Wannenmacher gehören, ihrerseits stellvertretende Kreisvorsitzende des DGB im Zollernalbkreis. „Gleichstellung ist mehr als schöne Worte“, konstatierte Wannenmacher. Sie freue sich auf den Tag, an dem Wörter wie „Gender Gap“ überholt und ebendiese Veranstaltung am Baum der Gleichberechtigung überflüssig sind – „wenn hier keine Forderungen mehr weitergegeben werden müssen, sondern gefeiert werden kann“.

Eine unfreiwillige Steilvorlage dafür, warum es eben doch noch eine Weile dauert, bis echte Gleichberechtigung hergestellt ist, lieferte unglücklicherweise der Landrat. Er sprach unter anderem davon, dass es schade sei, überhaupt eine Veranstaltung wie diese abhalten zu müssen. Doch dann, zum Ende seiner Rede, der auf Frauenseite belächelte Fauxpas: „Ich wünschte, Männer hätten ein solches Netzwerk, wie es sich die Frauen jetzt geschaffen haben“ – eine nett gemeinte Hommage an das Frauennetzwerk Zollernalb.

Männernetzwerke sind patriarchalisch bedingt

Nicole Platzdasch, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Albstadt, wusste die Aussage einzuordnen. „Es gibt sehr wohl Männernetzwerke, und die sind sogar strukturell bedingt innerhalb dieser Gesellschaft“, konstatierte Platzdasch. Die Wirtschaftsforschung gibt ihr recht: Die „AllBright“-Stiftung belegt in Studien regelmäßig das sogenannte „Thomas-Prinzip“. Demnach rekrutieren und fördern männliche Entscheider bevorzugt Männer, die ihnen ähneln. Das zementiert informelle Netzwerke und lässt Frauen oft außen vor.

Die Soziologie nennt diesen Mechanismus „homosoziale Reproduktion“. Sogenannte „Old Boys Networks“ entstehen demnach nicht durch formelle Gründungen, sondern weil Menschen in Machtpositionen unbewusst ihresgleichen nachziehen. Dynamiken wie diese halten das Patriarchat als tief verankerte gesellschaftliche Struktur am Leben.

Alles ist möglich – gerade für Frauen

Was genau auf den Zetteln stand, machten Annegret Lang und Bjanka Bossert in einem generationsübergreifenden Dialog hörbar. Die gebündelten Forderungen der Frauen bilden einen Querschnitt aktueller Missstände ab: Im beruflichen Sektor dominieren der Ruf nach „gleichem Lohn für gleiche Arbeit“ und mehr Frauen in Führungspositionen. Flankiert wird dies von der massiven Sorge vor Frauenarmut. So fordern die Teilnehmerinnen bezahlbaren Wohnraum für Alleinerziehende sowie eine bessere Rente durch die volle Anrechnung von Erziehungszeiten, damit die Entscheidung für eine Familie nicht zur „Armutsfalle“ wird.

Gleiche Löhne, fair verteilte Care-Arbeit, mehr Schutz und Respekt für Frauen – die aufgeschriebenen Wünsche sind vielfältig. Foto: Lea Irion

Doch die Botschaften am Baum der Gleichstellung fassen noch weiter. Neben der klaren Forderung nach „Null Toleranz bei Sexismus“ und härterem Vorgehen gegen Gewalt an Frauen finden sich globale Wünsche nach Frieden direkt neben pragmatischen, lokalen Bedürfnissen. Diese reichen von kostenfreien Kita-Plätzen bis hin zu dem Wunsch nach einer funktionierenden, öffentlichen Toilette mit kostenlosen Hygieneartikeln im Stadtzentrum.

Was Frausein heute bedeutet und wo die Gleichstellung im Zollernalbkreis hakt, machten Bjanka Bossert und Annegret Lang in ihren Antworten deutlich. Für Bossert gleicht weibliche Identität dem „Baum der Gleichstellung“: tief verwurzelt durch historische Vorkämpferinnen, um den heutigen Generationen Flügel für ein selbstbestimmtes Leben zu verleihen. Langs eigener Lebensweg spiegelt diesen Wandel wider – von der Fürsorge als Krankenschwester und vierfache Mutter hin zu Selbstverwirklichung, Politik und Karriere. „Stärke und alles ist möglich“, resümiert sie heute.

„Mindestens auf einem Auge blind“

Die lokale Realität sieht sie dennoch kritisch: „Die Gleichstellung im Zollernalbkreis erlebe ich noch sehr im klassischen Rollenverständnis.“ Care-Arbeit bei Kindern und die Pflege von Angehörigen bleibe vorwiegend Frauensache – oft mangels Betreuungsangeboten. „So landen die Frauen automatisch in der Teilzeitfalle.“

Um diesen Istzustand zu ändern, fordern beide Frauen offensive Sichtbarkeit und politische Vernetzung. Lang erinnert in diesem Zuge an die vier „Mütter des Grundgesetzes“, die die Gleichberechtigung in einer Zeit erkämpften, als Frauen für einen Arbeitsvertrag noch die Genehmigung ihres Ehemanns brauchten. Nur durch klare Forderungen lasse sich echte Wahlfreiheit für Frauen erreichen. Bossert ergänzt eindringlich: Wenn Belastungen im Verborgenen bleiben, existieren sie für die Öffentlichkeit nicht – und die Demokratie bliebe „mindestens auf einem Auge blind.“