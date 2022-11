Nächtlicher Einbrecher will in Balinger Restaurant eindringen

1 Ein Zeuge hat in der Nacht auf Sonntag einen Einbrecher in Balingen beobachtet. (Symbolfoto) Foto: AA+W – stock.adobe.de

Das Polizeirevier Balingen ermittelt wegen Einbrüchen in Balingen und Geislingen, die am Wochenende bekannt geworden sind.















Balingen/Geislingen - In der Nacht zum Samstag entwendeten Unbekannte aus einer Gartenhütte hinter einem Wohnhaus in Geislingen mehrere E-Bikes im Wert von mehr als 10.000 Euro.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 4.40 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, da sich ein unbekannter Mann am Fenster eines Restaurants in der Balinger Innenstadt verdächtig zu schaffen machte.

Noch vor Eintreffen der Polizeistreifen flüchtete der Tatverdächtige, so dass es beim Einbruchsversuch blieb. Eine Fahndung nach der dunkel gekleideten Person verlief erfolglos.