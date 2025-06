Landesliga: SV Nehren – SV Wittendorf 5:1 (2:0). Die Wittendorfer beendeten die Partie beim SV Nehren nur zu neunt und kassierten damit auch zum Rundenabschluss eine Niederlage.

Das Spiel zweier Teams, für die es tabellarisch um nichts mehr ging, begann denkbar schlecht für die Mannschaft von der langen Furche – den Gastgebern gelang mit ihrem ersten Angriff der Führungstreffer. Nach einem Abstimmungsfehler zwischen Collin Schmid und Wittendorfs Keeper Marco Geigle roch Nehrens Spieler Raphael Nill den Braten und sein Flugkopfball brachte das Gästeteam früh ins Hintertreffen.

Lesen Sie auch

Die Wittendorfer konnten in der Folge die Partie zwar offener gestalte, blieben aber nach vorne lange Zeit ohne Durchschlagskraft. In der 36. Spielminute erhöhte der SV Nehren durch Marco Steimle auf 2:0. Praktisch mit der Halbzeitpfiff handelte sich Wittendorfs Abwehrspieler Silas Reich eine rote Karte ein. Diese, so Wittendorfs Trainer Sebastian Ruoff, kann man geben.

Anschlusstreffer in Unterzahl

In Unterzahl gelang dem besten Wittendorfer Spieler Roman Rieger nach knapp einer Stunde Spielzeit sogar der Anschlusstreffer. Als aber Radion Eckert sechs Minuten später mit Gelb-rot auch noch vom Platz musste, war die Aufholjagd der Gäste mit zwei Spielern weniger auf dem Platz nicht mehr realistisch.

Der SV Nehren sorgte innerhalb von wenigen Minuten durch den Doppelschlag von Oliver Traub und Marco Binder für klare Verhältnisse. Raphael Nill sorgte mit dem 5:1 für den Schlusspunkt. Der SV Wittendorf beendete die Landesliga-Saison damit auf dem vorletzten Tabellenplatz – ohne Sieg in der Rückrunde.

Statistik

SV Nehren - SV Wittendorf 5:1 (2:0).