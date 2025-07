Neben der Filiale in Sulgen schließt auch die Post in der Schramberger Talstadt. Das sagt die DHL Group.

Ein Sprecher der DHL Group bestätigt die Schließung der Filiale in der Talstadt, die „auch für uns“ kurzfristig erfolge. „Die Gründe hat die Deutsche Post nicht zu vertreten.“

Betreiber Antonio Crudo, der seit Oktober 2021 in den Räumen in der Bahnhofstraße auch italienische Lebensmittel anbietet, hatte gegenüber unserer Redaktion erklärt, dass er die Filiale „aus persönlichen Gründen“ schließe. Der letzte Öffnungstag ist Montag, 14. Juli.

Der DHL-Sprecher rät Kunden in der Talstadt dazu, fortan die Filiale in der Sulgauer Straße in Sulgen zu nutzen. Diese habe von Montag bis Freitag von 9.15 bis 12.15 Uhr sowie von 14.30 bis 16.30 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Allerdings wird diese Filiale auch geschlossen – zum 31. Juli. Und dann? Der DHL-Sprecher kann für beide Standorte noch nichts Neues verkünden: „Für die genannten Postfilialen in Schramberg arbeitet die Vertriebsleitung mit Hochdruck an einer Lösung.“ Er versichert aber: „Es wird auf jeden Fall weiterhin Postfilialen in den Schramberg geben.“

Laut Postgesetz muss es ohnehin in Gemeinden und Wohngebieten mit mehr als 2000 Einwohnern mindestens eine Filiale geben. Ab 4000 Einwohnern muss eine Filiale in zusammenhängend bebauten Gebieten in maximal 2000 Metern erreichbar sein.

Die Bundesnetzagentur zählte allerdings 141 sogenannte unbesetzte Pflichtstandorte im Juli vergangenen Jahres.