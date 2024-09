Gleich zwei Bürgermeister gratulieren: Ottilie Jörger aus Kippenheim feiert ihren 100. Geburtstag

1 Eine rüstige Jubilarin: Ottilie Jörger feierte am Dienstag in Kippenheim ihren 100. Geburtstag . Foto: Schillinger-Teschner Foto: Schillinger-Teschner

Die Kippenheimerin Ottilie Jörger begrüßte anlässlich ihres Geburtstags Matthias Gutbrod und seinen Vorgänger Willi Mathis zum Kaffeeklatsch.









Link kopiert



An ihrem 100. Geburtstag blickte die rüstige Jubilarin Ottilie Jörger auf ein ereignisreiches Leben zurück: Geboren wurde sie am 10. September 1924 als erstes von zwei Kindern der Eheleute Wilhelm und Elisabetha Jörger. Als Jugendliche hat sie die Wirren des Zweiten Weltkriegs und die entbehrungsreiche Zeit der Nachkriegsjahre mit- und überlebt. In die elterliche Landwirtschaft hat Ottilie Jörger viele Jahre ihre Arbeitskraft eingebracht und die Eltern unterstützt, bis sie dann in „ der Stiele“, einem holz verarbeiteten Unternehmen, eine Erwerbstätigkeit aufgenommen hat.