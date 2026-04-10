Gleich drei Vertragsverlängerungen: Tadic, Pintidis und Liserra bleiben bei den Nullachtern

1 Kapitän Nico Tadic hat seinen Vertrag beim FC 08 Villingen verlängert. Foto: Marc Eich Der FC 08 Villingen gab am Freitagabend bekannt, dass man die Verträge von drei Leistungsträgern verlängert hat.







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„Der Kapitän bleibt!“ Mit diesem Satz untertitelten die Verantwortlichen des FC 08 Villingen den ersten von mehreren Instagram-Posts, in denen die Vertragsverlängerungen mit drei Leistungsträgern verkündet wurden. Neben Nico Tadic werden außerdem Georgios Pintidis, und Fabio Liserra den Nullachter erhalten bleiben. Alle drei Akteure gehören in der laufenden Saison zu den tragenden Säulen des Teams von Cheftrainer Matthias Uhing. Liserra bringt es bis dato auf 26 Pflichtspieleinsätze in Liga und Verbandspokal. Bei Pintidis sind es 25, bei Tadic, der zuletzt zweimal aufgrund einer Rotsperre fehlte, immerhin 22.