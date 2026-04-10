Gleich drei Vertragsverlängerungen: Tadic, Pintidis und Liserra bleiben bei den Nullachtern
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Kapitän Nico Tadic hat seinen Vertrag beim FC 08 Villingen verlängert. Foto: Marc Eich

Der FC 08 Villingen gab am Freitagabend bekannt, dass man die Verträge von drei Leistungsträgern verlängert hat.

„Der Kapitän bleibt!“ Mit diesem Satz untertitelten die Verantwortlichen des FC 08 Villingen den ersten von mehreren Instagram-Posts, in denen die Vertragsverlängerungen mit drei Leistungsträgern verkündet wurden. Neben Nico Tadic werden außerdem Georgios Pintidis, und Fabio Liserra den Nullachter erhalten bleiben. Alle drei Akteure gehören in der laufenden Saison zu den tragenden Säulen des Teams von Cheftrainer Matthias Uhing. Liserra bringt es bis dato auf 26 Pflichtspieleinsätze in Liga und Verbandspokal. Bei Pintidis sind es 25, bei Tadic, der zuletzt zweimal aufgrund einer Rotsperre fehlte, immerhin 22.

 

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Das Wort „Revanche“ will Matthias Uhing nicht in den Mund nehmen, der 08-Coach redet lieber von „Wiedergutmachung“ nach der 1:6-Hinspielschlappe beim FSV Bietigheim-Bissingen.

„Ich freue mich auf ein weiteres Jahr im 08-Trikot“, meinte Liserra im Rahmen der Bekanntgabe. Und auch Pintidis richtete eine Botschaft an die Anhänger des Oberligisten: „Liebe 08-Fans, freue mich auf ein weiteres Jahr mit euch!“ Informationen unserer Zeitung zufolge laufen aktuell noch Verhandlungen mit mehreren anderen Spielern. Die Nullachter dürften also in den nächsten Tagen weitere Vertragsverlängerungen bekanntgeben.

 