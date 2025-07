Gleich der erste Test: TSG Balingen trifft zum Auftakt auf die SG Empfingen – und Freiberg?

Beim Bitzer Cup in Ergenzingen trifft die TSG Balingen am Samstag zunächst auf die SG Empfingen. Es winkt ein Finale gegen Ligakonkurrent Freiberg.

Mit vollem Tatendrang startete die TSG Balingen am Montag wieder in den Trainingsbetrieb. Bereits in einem Monat geht es in der Regionalliga Südwest wieder los – insofern gilt es keine Zeit zu verlieren. Cheftrainer Murat Isik lobt sein Team nach den ersten Eindrücken: „Die Jungs waren sehr, sehr motiviert. Man hat die Vorfreude schon gespürt. Alle wollen Regionalliga spielen.“

Auch in dieser Saison wolle man wieder sehr intensiven Fußball spielen, die Grundlage dafür, gelte es in der Vorbereitung zu erarbeiten. „Es war eine gute Energie auf dem Platz, und das ist die Basis für unser Spiel“, so Isik. Erste Eindrücke im Wettkampfmodus können er und sein um Philipp Reiter ergänztes Trainer-Team sich am Samstag verschaffen.

Lesen Sie auch

Turnier in Ergenzingen

Wie schon im Vorjahr nimmt die TSG am Bitzer Cup des TuS Ergenzingen teil. Um 14 Uhr geht es im Halbfinale gegen den Landesligisten SG Empfingen. Das zweite Semifinale bestreiten der Gastgeber und die SGV Freiberg. Wäre ein echter Gradmesser in einem möglichen Finale (18.50 Uhr) gleich wünschenswert? Isik betont: „Grundsätzlich spiele ich immer lieber gegen starke Mannschaften, da sieht man am besten, in welchen Bereichen noch etwas fehlt. Aber wir sind auch erst in der ersten Woche.“

So wolle man voraussichtlich mit zwei gemischten und ähnlich starken Teams die beiden Partien bestreiten. Gespielt wird immer zwei Mal 35 Minuten. „Jeder kommt auf seine 70 Minuten. Vielleicht muss der ein oder andere Spieler auch doppelt ran“, vermutet Isik. So gibt es noch manch angeschlagenen Akteur. Definitiv fehlen wird Kapitän Matthias Schmitz wegen seiner Operation an der Hand. Mit Jonas Fritschi fällt zudem ein weiterer Defensivspieler vorerst aus. „Er hat weiter Probleme mit den Sprunggelenken, es wird nicht besser. Das wird noch ein paar Wochen dauern“, erklärt Isik.

Dreifaches Debüt?

Ihr Debüt geben dafür die Neuzugänge Jonas Brändle, Tim Hannak und Luca Battista. Letztgenannter könnte je nach Verlauf und Einteilung von Isik gleich auf seinen Ex-Club Freiberg treffen.