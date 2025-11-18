Glauben und Praxis: Das Leben in allen Phasen begleiten

Mit dem aktuellen Umgang mit Taufen, Trauungen und Beerdigungen beschäftigte sich die evangelischen Bezirkssynode in St. Georgen.
Lange war die Synode des Evangelischen Kirchenbezirks Villingen im Zuge der allgemeinen Sparmaßnahmen mit der Neuordnung der kirchlichen Liegenschaften in der Region beschäftigt. In der Herbsttagung in St. Georgen stand ein theologisches Thema auf der Tagesordnung: Wie geht man unter sich verändernden gesellschaftlichen und kirchlichen Bedingungen künftig mit Kasualien um?