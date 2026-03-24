Glaube in Tailfingen: „Es ist eine gesegnete Zeit“

Beim Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) in Tailfingen gibt es einen Bibel-Talk, bei dem sich zweimal im Monat zwanglos Leute treffen, um über biblische Themen zu sprechen.
Ein Bibel-Talk? In der heutigen Zeit? Wird das denn noch von jemanden nachgefragt? „In jedem Fall“, antwortet Wolfgang Schairer, Vorsitzender des CVJM Tailfingen. Seit gut einem Jahr trifft sich regelmäßig zweimal im Monat eine Gruppe von acht bis elf Personen im Alter zwischen 40 und Mitte 60 zum Austausch über biblische Themen.