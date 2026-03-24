Glaube in Tailfingen: „Es ist eine gesegnete Zeit“

Beim Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) in Tailfingen gibt es einen Bibel-Talk, bei dem sich zweimal im Monat zwanglos Leute treffen, um über biblische Themen zu sprechen.

Ein Bibel-Talk? In der heutigen Zeit? Wird das denn noch von jemanden nachgefragt? „In jedem Fall“, antwortet Wolfgang Schairer, Vorsitzender des CVJM Tailfingen. Seit gut einem Jahr trifft sich regelmäßig zweimal im Monat eine Gruppe von acht bis elf Personen im Alter zwischen 40 und Mitte 60 zum Austausch über biblische Themen.

„Das ist sehr bereichernd“, freut sich Wolfgang Schairer. Natürlich könne man mit dem heutigen Angebot nicht an den Bibeltalk K5 aus den 1970er- und 1980er-Jahren anknüpfen, sagt er. Denn damals gab es beim CVJM Tailfingen einen „riesengroßen Bibelkreis“, bei dem sich jeden Sonntag bis zu 60 junge Erwachsene zusammenfanden. „Einige von ihnen machen heute noch beim CVJM mit. Andere sind dadurch überhaupt erst zum Glauben gekommen“, blickt der Vorsitzende zurück.

Er selbst war damals noch zu jung, so dass er die Dynamik nur noch am Rande mitbekommen hat. „Man wurde wirklich abgeholt in der jeweiligen Lebenssituation. Die Leute kamen von weiter her – aus Winterlingen und Meßstetten etwa –, und es war eine gesegnete Zeit“, erzählt Wolfgang Schairer, während er anfügt: „Der CVJM lebt heute noch davon.“ Dabei hat der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) in Tailfingen eine sehr lange Tradition, wurde er doch schon im Jahr 1863 als Jünglingsverein gegründet und hieß nach dem Zweiten Weltkrieg dann Christlicher Verein Junger Männer, bevor im Jahr 1985 allerorten das „M“ für Menschen und nicht mehr für Männer stand, um deutlich zu machen, dass der Verein für alle Geschlechter offen ist.

Gottes Wort als Grundlage

Die Vereinssatzung sieht vor, dass „die alleinige Grundlage Gottes Wort ist“. Und genau deshalb besteht auch ein Interesse, dass man über der Bibel zusammensitze und sich austausche, erläutert Wolfgang Schairer. Genau das hätten viele Vereinsmitglieder in den letzten Jahren vermisst.

Als man sich vor eineinhalb Jahren zu einer Klausursitzung im Schwarzwald zusammenfand, sei schnell klar geworden, dass man wieder einen Bibelkreis haben wolle, berichtet der Vorsitzende, der freudig erwähnt, dass sich auf Anhieb fünf Personen gefunden hätten, die die Abende abwechselnd vorbereiten wollen. Bei den Leuten sei die Nachricht dann gleich sehr gut angekommen. Manche hätten sogar geäußert: „Das hat schon lange gefehlt“ oder „dafür haben wir gebetet“.

Seit Januar 2025 habe man nun ein nettes Miteinander und einen zwanglosen Austausch, berichtet Wolfgang Schairer weiter. Man sei in allem sehr offen, da sich auch Menschen beim Bibel-Talk wohlfühlen sollen, die selbst nicht so tief im Glauben verwurzelt sind. Die jeweiligen Themen darf der Referent des Abends aussuchen: ob es nun eine Bibelstelle ist, ein Psalm oder ein Glaubensthema.

Ein sehr reger Austausch findet statt

Und dann findet ein sehr reger Austausch statt. Interessant wird es für die Beteiligten, wenn man verschiedene Bibelübersetzungen für denselben Text vergleicht. „Ansonsten sprechen wir sehr offen über alles, gehen auch kritisch mit manchen Themen um und fragen uns, wo man stolpert oder was einen zweifeln lässt. Aber wir ermutigen uns immer gegenseitig“, beschreibt Wolfgang Schairer die Zusammenkünfte, die an jedem zweiten und vierten Sonntag im Monat um 18.30 Uhr im CVJM-Haus in der Tailfinger Kronenstraße 5 stattfinden (deshalb die Abkürzung K5).

„Diese Abende sind sehr wertvoll. Denn Gottes Wort erschließt sich anders im Austausch mit Glaubensgeschwistern“, so Schairer, „wir können uns mit den Problematiken unserer Zeit im Glauben an Gott wenden und erfahren, die Bibel ist wahr, sie ist ein Fels, auf den wir bauen können. Das macht Mut.“ Und eines werde beim Bibel-Talk, zu dem auch Leute aus anderen Gemeinden kommen, immer deutlich: „Es gibt Menschen, die im Leben auf Gott vertrauen. Ich bin dankbar dafür, dass es sie gibt.“

Auch neben dem Bibel-Talk hat der CVJM einiges zu bieten: Neulich war erst das Fußballturnier. Dann gibt es noch weitere Sportangebote, Musik-, Fahrrad- und Wandergruppen sowie eine Mädchenjungschar. „Die Bubenjungschar musste leider aufhören und der Jugendkreis ist Corona zum Oper gefallen“, bedauert der CVJM-Vorsitzende.

Unterstützung bei der Konfirmandenarbeit

Dann unterstütze man auch die Kirchengemeinde bei der Konfirmandenarbeit, habe eine Krabbelgruppe und eine Mini-Jungschar. Für ältere und einsame Menschen wird einmal im Monat das Trauercafé angeboten. Das Wochenende auf dem Markenberg und das Terrassenfest haben ja schon Tradition und sollen wieder stattfinden. Außerdem will sich der CVJM verstärkt mit den anderen Tailfinger Vereinen vernetzen und hat sich gefreut, dass er beim ersten Nikolausmarkt im Ort dabei sein durfte, dass hier sogar die Planungen zusammenliefen.

„Wir wollen zeigen, dass wir offen und gastfreundlich sind. Wir gehen auf die Menschen zu, zeigen uns und wollen für die Gesellschaft da sein. Schließlich haben wir ein tolles Haus mitten in der Stadt, das viele Möglichkeiten bietet. „Wir sind immer noch unterwegs. Und man muss dankbar sein“, betont Wolfgang Schairer nochmals.