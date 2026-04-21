Glaube in Schenkenzell: Kapelle für den Dialog der Religionen entsteht

Mit dem Bau einer interreligiösen Friedenskapelle auf dem Grundstück seines Hauses verfolgt Hans Kurt Rennig ein Herzensanliegen.
Begonnen im Sommer 2025, nähert sie sich der Fertigstellung: Die aus heimischen Holz professionell gebaute Kapelle im oberen Teil des Gartens von Hans Kurt Rennig. Beim Termin mit unserer Redaktion vor Ort fehlen nur noch die Schindeln auf dem Dach und das Geländer am Eingang. Von dort hat man einen symbolträchtigen Blick auf die evangelische und katholische Kirche des Ortes.