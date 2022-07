Glaube in Rottweil

1 Die vier Neupriester erteilen gemeinsam mit dem Bischof den Segen. Foto: Hildebrand

Die diesjährige Priesterweihe der Diözese Rottenburg-Stuttgart fand aus Anlass des 900-jährigen Jubiläums des Heilig-Kreuz Münsters in Rottweil statt. In einem Pontifikalgottesdienst spendete Bischof Gebhard Fürst vier Männern die Priesterweihe.















Rottweil - Die Priesterweihe ist ein Sakrament, durch das die Weihekandidaten Sendung und Vollmacht für ihren Dienst erhalten. Stefan Renner (Griesingen), Nico Schmid (Bargau), Harald Stehle (Gammertingen) und Ivan Totic (Stuttgart) wurden von ihrem Regens, Domkapitular Monsignore Andreas Rieg, dem Bischof und der Gemeinde vorgestellt.

Sakramente spenden und Eucharistie feiern

In seiner Ansprache sagte Bischof Gebhard Fürst, Priester seien für die katholische Kirche unverzichtbar. Neben der Verkündigung des Wortes Gottes gehöre es für die Neupriester zu ihrer zentralen Aufgabe, Sakramente zu spenden und das Sakrament der Eucharistie zu feiern. So werde Jesu liebevolle Hingabe für die Menschen und zu deren Heil wirksam. Die Eucharistiefeier sei Ursprung, Mitte und Ziel allen kirchlichen Lebens.

Auf dem synodalen Weg solle mehr auf die Seele der Kirche geachtet werden. "Sprecht mehr von Jesus uns seiner Sendung und seiner heilenden Bedeutung für uns und unser Christsein und für die Menschen dieser Weltzeit", appellierte der Bischof an die Gemeinde.

Neue Priester versprechen Gehorsam zu leisten

Zum Beginn der Weihehandlung richtete Fürst sechs Fragen an die Kandidaten, die sie gemeinsam mit "wir sind bereit" beantworteten. Danach versprachen sie, dem Bischof und seinen Nachfolgern Gehorsam zu leisten, den Dienst an den Sakramenten und der Verkündigung zu übernehmen und den Armen und Notleidenden zu helfen.

Nach der Herabrufung des Heiligen Geistes in der Allerheiligenlitanei folgte die zentrale Weihehandlung. Durch Handauflegung und das anschließende Weihegebet weihte der Bischof die vier Männer zu Priestern. Auch alle anderen anwesenden Priester legten ihnen die Hände als Zeichen der Aufnahme in die Gemeinschaft der Priester auf. Danach folgten das Anlegen der Priestergewänder, die Salbung der Hände mit Chrisam, die Überreichung von Kelch und Patene für die Eucharistiefeier sowie der Friedensgruß. Die Heilige Messe feierten die Neupriester dann in Konzelebration mit dem Bischof. Zum Schluss erteilten die Neupriester gemeinsam mit dem Bischof den Segen.

Münsterchor und Bläser der Stadtkapelle gestalten Gottesdienst

Der Münsterchor unter der Leitung von Lisa Hummel sang Teile aus der Missa brevis in Es-Dur von Heinrich Walder, begleitet von Bläsern der Stadtkapelle mit Simon Busch, Volker Braun, Michael Lacher und Johannes Nicol. Die Orgel spielte Christian Groß.

Im Anschluss an diese Feier trafen sich alle zu einem Stehempfang auf dem Münsterplatz. Mit einer Dankvesper in der Kapellenkirche am Nachmittag fand dieser Tag einen würdigen Abschluss.