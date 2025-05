1 Dornhans Bürgermeister Markus Huber (von links), Uwe Setzer und Daniela Rapp von der Betreiberfirma Pooltrend sowie Frühschwimmer Martin Weigand freuen sich über die Saisoneröffnung im Glatttal-Freibad. Foto: Stöhr Eine Woche später als ursprünglich geplant ist das solarbeheizte Freibad Bettenhausen in die neue Saison gestartet. Gut für die Besucher, denn das Wasser ist jetzt wärmer.







Link kopiert



Während die Freibäder in Sulz und Oberndorf schon geöffnet hatten, war es am vergangenen Samstagmorgen auch in Bettenhausen wieder soweit. Die ersten Badegäste konnten das Glatttalfreibad am Eröffnungstag bei freiem Eintritt betreten.