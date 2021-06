Glatttal-Freibad in Dornhan

1 Die beschwerlichen Einlassbeschränkungen könnten einige Familien vor einem Freibadbesuch abschrecken. (Archivfoto) Foto: Steinmetz

Die Freibadsaison steht bevor und verspricht für viele Menschen wieder ein Stück Normalität. Doch die Einlassbeschränkungen stellen für Familien mit Kindern oftmals eine große Hürde dar. So auch beim Glatttal-Freibad.

Dornhan/Sulz - Im Glatttal-Freibad laufen die letzten Vorbereitungen. Am Samstag, 5. Juni, geht die Badesaison wieder los. Doch so richtig freuen kann sich Katrin Birk aus Sulz-Hopfau darüber nicht. Denn nur wer getestet, genesen oder geimpft ist, darf laut Corona-Verordnung ins Freibad. Das bedeutet, dass sie mit ihren Kindern jedes Mal zum Testen muss, bevor es ins kühle Nass gehen darf. Und das gestaltet sich gar nicht so einfach.

