Zina Alghibar aus Glatten gehört zu den neuen Stipendiaten des Programms "Talent im Land". Dabei unterstützen die Baden-Württemberg-Stiftung und die Robert-Bosch-Stiftung begabte Schüler auf ihrem Weg zum Abitur oder zur Fachhochschulreife. Besonders talentierte Jugendliche aus schwierigen Lebensverhältnissen erhalten finanzielle Förderung, Beratung bei der Berufsorientierung und attraktive Bildungsangebote, wie die Baden-Württemberg-Stiftung mitteilt. Die Stipendiaten sind vielseitig interessiert und haben oft bereits klare berufliche Ziele vor Augen. Zina Alghibar, in Syrien geboren, ist 17 Jahre alt und lebt seit 2016 in Deutschland. Ihr Lieblingsfach ist Mathematik. Außerdem engagiert sie sich als Übersetzerin für Geflüchtete und gibt Klassenkameraden Nachhilfe in Mathematik. Ihr Wunsch ist es, Ärztin zu werden und bei Unicef zu arbeiten. Zina Alghibar wird am 14. November im Neuen Schloss in Stuttgart feierlich in das Programm aufgenommen. Foto: Hänssler