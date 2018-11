Glatten Weiteres Bekenntnis zum Standort

Glatten. Das neue Produktions- und Logistikgebäude schaffe Raum für 200 Arbeitsplätze, so das Unternehmen. Die neue Wertstromfabrik sei eines der größten Bauprojekte in der Firmengeschichte, heißt es in einer Pressemitteilung von Schmalz.

Entsprechend groß war beim Richtfest auch die Begeisterung der Verantwortlichen für den neuen Bau: "Für uns ist das ein entscheidender Beitrag zur langfristigen Sicherung der Arbeitsplätze hier in Glatten", sagte Andreas Beutel, Geschäftsführer der J. Schmalz GmbH. "Mit der Wertstromfabrik schaffen wir die Voraussetzungen, um hier vor Ort langfristig und zu wettbewerbsfähigen Konditionen produzieren zu können. Gleichzeitig ist diese Wertstromfabrik auch Vorbild für unsere weiteren Produktions- und Fertigungsaktivitäten in den Niederlassungen weltweit." Beutel dankte allen Baubeteiligten und wünschte den Mitarbeitern in der Produktion, dass sie ihren neuen Arbeitsplatz rasch mit Leben füllen. Zum Abschluss seiner Rede brachte er am neuen Gebäude das Logo des Unternehmens Schmalz zum Leuchten.

Den Richtspruch hielt Ulrich Bühler von Stahlbau Bühler aus Altensteig. Das Gebäude biete ein modernes Arbeitsprozess-Konzept, so das Unternehmen: In der Fabrik werden sich alle Arbeiten von Schmalz an sogenannten Wertströmen orientieren.