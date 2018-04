Glatten Voxxclub ist Höhepunkt der Sportwoche

"Feel the Smile" heißt es am Freitagabend mit den Star-DJs Mike Candys und Robotronika. Mike Candys ist einer der erfolgreichsten Schweizer DJs. Der Mann mit der Smileymaske ist eine feste Grösse in der elektronischen Tanzmusik. "Robotronika Live" ist ein futuristisches Live-Show-Konzept mit einem LED-Roboter. Der Roboter spielt auch ein DJ-Set.

Ein weiterer Höhepunkt bei der Sportwoche ist der Auftritt der Band Voxxclub am Samstag, 28. Juli, in Glatten. Mit ihrem Flashmob zu ihrem Song "Rock mi" machten die Musiker schnell auf sich aufmerksam. Sie stellten das dabei gemachte Video ins Netz und wurden damit millionenfach auf der ganzen Welt geklickt. "Voxxclub" hat es geschafft, sich als eine der zurzeit erfolgsreichsten Volksmusikbands zu etablieren.

Fünf Sänger entwickeln ihren ganz eigenen Sound

Mit ihren fünf studierten Stimmen und einer musikalischen Mischung aus Pop, Hip-Hop und Volksmusik entwickelten die Sänger Michi, Christian, Flo, Bini und Stefan einen neuen, eigenen Sound. Ihre Bühnenchoreographien gehören laut Veranstalter ebenfalls zu ihren Markenzeichen.

Als Begleitband wurden die "Dirndlknacker" engagiert, die Stilrichtungen von Rock und Pop über Schlager bis zur stimmungsvoll unterhaltsamer Volksmusik vereinen. Zum Frühschoppen und Mittagessen am Sonntag spielt die Bauernkapelle Böffingen. Am späten Nachmittag beginnen die Endspiele des Flecka-Turniers. Danach ist die Siegerehrung mit Festausklang.

tickets: Der Vorverkauf für die DiscoNight mit Candys und Robotronica am 27. Juli sowie für den Auftritt der Band Voxxclub am 28. Juli läuft online unter www.sv-glatten.de. Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es auch in Anderl’s Pilsstube Muz, der Metzgerei Wiedmaier und im Sportlertreff in Glatten.