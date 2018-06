Glatten Teambildung schon vor dem Start

Nach der Begrüßung durch die Geschäftsführung lernten sich die neuen Auszubildenden und Studenten bei Outdoor- und Geschicklichkeitsspielen kennen. Beim anschließenden Grillfest mit den Ausbildern waren die ersten Barrieren bereits gebrochen. Am nächsten Tag erkundeten die neuen Nachwuchskräfte das Firmengelände und unternahmen weitere Gruppenspiele. "Durch die Kennenlerntage wachsen unsere neuen Mitarbeiter als Team zusammen. Das ist eine ideale Vorbereitung für gemeinsame Projekte", sagt Martin Helb-ling, Leiter Personalwesen Deutschland.

Während der neue Jahrgang im Herbst bei Schmalz startet, läuft bereits die Bewerbung für die Ausbildung 2019. Schmalz zählt derzeit mehr als 30 Studenten an Dualen Hochschulen und 70 Auszubildende in technischen und kaufmännischen Berufen. Dies entspreche einer überdurchschnittlichen Ausbildungsquote von circa 13 Prozent am Hauptsitz in Glatten.