Glatten Schmalz tritt Klimabündnis Baden-Württemberg bei

"Ein hoch industrialisiertes Land wie Baden-Württemberg hat beim Klimaschutz eine besondere Rolle als Vorbild und Taktgeber. Dieser Rolle ist sich die Landesregierung bewusst, und die Unternehmen des Landes sind es auch. Wir wollen mit den Unternehmen gemeinsam einen Beitrag zum notwendigen Wandel hin zu einer immer nachhaltigeren Wirtschaft leisten", sagte Untersteller bei der Eröffnung der Veranstaltung.

Durch ihren Beitritt zum Klimabündnis setzen sich diese Unternehmen ehrgeizige Ziele und bekennen öffentlich ihre Absicht, klimaneutral zu werden, ihren Gesamtenergieverbrauch zu reduzieren und ihre Produkte möglichst frei von Kohlenstoffdioxid herzustellen.

Schmalz engagiert sich bereits seit Jahren in der Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit (WIN) Baden-Württemberg und gehört zu den Gründungsmitgliedern der Klimaschutz-Unternehmen, die sich für den Klimaschutz aus eigener unternehmerischer Verantwortung in der Öffentlichkeit einsetzen, so das Unternehmen weiter.

"Das Thema Nachhaltigkeit hat bei Schmalz einen sehr hohen Stellenwert – und das schon seit der Gründung unseres Unternehmens vor 110 Jahren. Heute ist das Thema aktueller denn je: Die Endlichkeit von Rohstoffen, der Klimawandel, der zunehmende globale Wettbewerb und der Fachkräftemangel sind Herausforderungen, die eine vorausschauende Unternehmensführung erfordern", wird Geschäftsführer Andreas Beutel in der Mitteilung zitiert. "Entscheidend ist eine langfristige strategische Ausrichtung unseres Unternehmens unter der Prämisse der Nachhaltigkeit mit klarem, erkennbarem Mehrwert für unsere Kunden und Partner, für die Mitarbeitenden, für die Gesellschaft und für die Umwelt."

Bei Schmalz bedeute das zum Beispiel mehr Strom und Wärme zu erzeugen, als man selbst verbraucht, effizient mit Material und weiteren wertvollen Ressourcen umzugehen und CO2-Emissionen zu vermeiden. Durch den Einsatz von eigenen, erneuerbaren Energiequellen und zahlreichen Maßnahmen zur Energieeinsparung produziert Schmalz nach eigenen Angaben CO2-neutral. Auch die vor- und nachgelagerten Prozesse gestaltet das Unternehmen so ressourcenschonend wie möglich – von der Entwicklung bis zum Recycling.

Energieverbrauch soll weiter sinken

"Mit unserem Beitritt zum neuen Klimaschutzbündnis wollen wir unseren Beitrag zum notwendigen Wandel leisten und aktiv mit gutem Beispiel vorangehen. Deshalb haben wir uns im Klimabündnis verpflichtet, den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen in unserem Unternehmen noch weiter zu senken", so Beutel.

Ziel des Bündnisses ist es, unternehmerischen Klimaschutz systematisch umzusetzen und mittel- bis langfristig klimaneutral zu werden. Mit der Klimaschutzvereinbarung verpflichten die Bündnispartner – das Land und die Unternehmen – sich gegenseitig bei der Erreichung der politischen und unternehmerischen Klimaschutzziele zu unterstützen und zusammenzuarbeiten. Das Bündnis soll zu einer positiven Reputation und Signalwirkung über Landesgrenzen hinweg führen.