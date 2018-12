Glatten Schmalz feiert über 1000 Jahre Firmentreue

Glatten/Horb. Zum feierlichen Abschluss des Jahres begrüßten die Geschäftsführer Kurt Schmalz, Andreas Beutel und Hinrich Dohrmann rund 550 Gäste in der Horber Hohenberghalle. In ihren Reden blickten sie gemeinsam auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück, wie das Unternehmen berichtet. Besonders die Investitionen in Form eines neuen Bürogebäudes und der Wertstromfabrik am Standort in Glatten seien ein deutliches Bekenntnis zur Region, so die Geschäftsführer.

Die ersten Mitarbeiter seien bereits in das neue Bürogebäude umgezogen, teilt das Unternehmen mit. Auf 3500 Quadratmetern entstand Raum für den Ausbau der internationalen Entwicklungs- und Vertriebszentrale – und für 160 weitere Arbeitsplätze. Im Verlauf des nächsten Jahres soll auch die neue Wertstromfabrik fertiggestellt werden – das Produktions- und Logistikgebäude schafft Platz für rund 200 weitere Arbeitsplätze.

Im weiteren Verlauf des Abends stellten die Auszubildenden Marc Arnold und Jessica Kosmahl Erfolgsgeschichten des Unternehmens aus diesem Jahr vor, darunter besonders erfolgreiche Kundenprojekte oder die Einführung der "Schmalz Academy" – das in Glatten seit vielen Jahren etablierte Weiterbildungszentrum – in der Niederlassung in Japan.