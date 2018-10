Glatten. Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats Glatten beginnt am kommenden Dienstag, 23. Oktober, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Glatten. Auf der Tagesordnung stehen an diesem Abend unter anderem eine Bürgerfragestunde, die Satzungen und Gebühren bei der Abwasserentsorgung und Wasserversorgung, die Ersatzbeschaffung eines Notstromaggregats für die Feuerwehr, der Abschluss einer Kostenvereinbarung mit dem Landkreis Freudenstadt und der Stadt Dornstetten zur Flussgebietsuntersuchung am Mühlebach, die Entwidmung der Zainestraße, eine Stellungnahme zur Fortschreibung des Radwegedringlichkeitsprogramms des Kreises und ein Antrag auf Investitionszuschuss des Vereins Naturerlebnisbad Glatten.