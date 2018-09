Glatten (dh). Tore-Derek Pfeifer ist der einzige Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Glatten am Sonntag, 14. Oktober. Die Bewerberfrist zur Bürgermeisterwahl war am Montagabend abgelaufen. Im Anschluss tagte der Gemeindewahlausschuss im Rathaus und stellte fest, dass form- und fristgerecht eine Bewerbung eingegangen war – die des Amtsinhabers. Pfeifer, Jahrgang 1970 und seit 2002 Bürgermeister in Glatten, strebt seine dritte Amtsperiode von acht Jahren an. Laut Hauptamtsleiter Wolfgang Eberhardt sind am 14. Oktober knapp 2000 Glattener berechtigt, bei der Wahl ihre Stimme abzugeben.