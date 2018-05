Glatten Pfeifer: "Die Haushaltslage ist gut"

Als weitere größere Investition im Haushalt sind 900 000 Euro für den Erwerb von Grundstücken eingeplant, insbesondere für den eventuellen Kauf eines Waldgrundstücks, auf das 600 000 Euro entfallen. 300 000 Euro Einnahmen wurden für den Verkauf von Bauplätzen durch die Gemeinde eingestellt. Für die Feuerwehr wurde wie im Vorjahr ein Betrag von 20 000 Euro und für Investitionen in den beiden Schulen je 4000 Euro berücksichtigt. Laut Bürgermeister Pfeifer will die Grundschule mit diesem Budget nach und nach das Schulmobiliar erneuern.

Für Böffingen wartet die Verwaltung noch ab

Wie im Vorjahr sind auch 2018 und in den Folgejahren jeweils 100 000 Euro für weitere Untersuchungen und finanzielle Beteiligung beim Projekt "Älter werden in Glatten", also die geplante Seniorenanlage gegenüber dem Rathaus, im Haushalt enthalten. Mit im Plan enthalten sind auch diverse Straßenbauarbeiten, die zum Teil – wie etwa in den Straßen "In der Luge" oder "Bellenstein" in Neuneck – ebenso bereits vergeben wurden wie die für die Sanierung von Stützmauern.

Für 2019 ist in Neuneck der Ausbau der Wehrgasse geplant. Ebenfalls 2019 soll die Ortsmitte – 110 000 Euro sind eingeplant – neu gestaltet werden. Die Sanierung von Straßen in Böffingen ist 2020 und 2021 vorgesehen. Hier sei es sinnvoll abzuwarten, ob Böffingen ins Landessanierungsprogramm aufgenommen wird, so Pfeifer.