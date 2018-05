Glatten "Peterchens Mondfahrt" als Open-Air-Spektakel

Das Gelände des bisherigen Neubauerhofs wird dann von der nebenan gelegenen Firma Schmalz übernommen. Ein neuer Standort für das Freizeitzentrum wurde bereits gefunden: Es zieht nach Rexingen in einen großen leer stehenden Bauernhof, der viel Raum und Ansätze zur künftigen Erweiterung bietet. Daher wird die Tradition eines Märchenspiels an Himmelfahrt rund um den Hof oder in der Reithalle in diesem Jahr letztmals in Glatten fortgeführt.

Nachdem in der Vergangenheit bereits "Die Geschichte von der Regentrude", "Der Zauberer von Oz" und "Alice im Wunderland" vorgeführt wurden, wird nun "Peterchens Mondfahrt" zu sehen sein. Dafür hat Elke Bouctot die Geschichte von Gerdt von Bassewitz in Verse gesetzt und als Gemeinschaftserlebnis mit Kindern und Erwachsenen, Reitern, Linedancern, Pferden und Menschen als Open-Air-Spektakel inszeniert. In der Reithalle des Neubauerhofs nehmen die Akteure die Besucher mit auf die fantasievolle Reise des Maikäfers Herr Sumsemann, der zusammen mit den Menschenkindern Peter und Anneliese zum Mond fliegt, um dort sein verlorengegangenes sechstes Bein zu holen. Musikalisch begleitet wird das – erstmals 1912 aufgeführte – Stück von Sarah Walsh, der zweiten Vorsitzenden des Vereins Pferdefreunde Glatten. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr. Es wird auch bewirtet.