Glatten "Mut und Kraft für kommende Jahre"

Glatten. Mehr als 40 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung von Glatten und den Ortsteilen Böffingen und Neuneck wählten Pfeifer nach seinen ersten 16 Jahren Amtszeit am Wahlsonntag für weitere acht Jahre zum Bürgermeister.

Pfeifers Stellvertreter Friedrich Weigold gab das Wahlergebnis bekannt. Spannung und Dramatik könne er nicht bieten, so Weigold, das Ergebnis sei absehbar gewesen. Von den 2395 Einwohnern der Gesamtgemeinde waren 1964 Bürger wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,42 Prozent. Das bedeutet, dass 848 Personen wählten. Davon gingen 816 Stimmen was 98,33 Prozent entspricht, an den bisherigen Amtsinhaber. Weigold gratulierte Pfeifer nach der Bekanntgabe des Ergebnisses zur Wiederwahl. und überreichte an Pfeifers Ehefrau Claudia Lenz einen Blumenstrauß.

Nicht so hohe Beteiligung erwartet