Glatten Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Kurz nach 17 Uhr fuhr der 18-Jährige mit seiner Yamaha auf der Niederhofer Straße in Richtung Neunecker Straße. In der abknickenden Kurve an der Einmündung des "Sportplatzweges" kam ihm ein Mercedes Sprinter entgegen. Weil der 18-Jährige die Kurve schnitt und zu schnell fuhr, rutschte er gegen den viel zu weit links fahrenden Mercedes Sprinter.

Beim Sturz auf die Fahrbahn verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Mit dem Rettungswagen wurde er ins Krankenhaus gebracht.

An seinem Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Am Transporter war der Schaden gering.