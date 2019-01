Glatten Mehr als 700 Jahre Berufserfahrung und Fachwissen für Unternehmen

Produktionsleiter Ralph Wilding zollte seinen großen Respekt für die langjährige Arbeit beim Einspritzsystemhersteller. 2018 sei bisher das dynamischste Jahr der Unternehmensgeschichte gewesen. Das habe an der Firmenübernahme und an der Rekordauslastung gelegen. In solchen Situationen seien Kontinuität und Zuverlässigkeit gefragt. Es freue ihn, dass so viele Mitarbeiter, die sich einmal für Woodward L’Orange entschieden haben, lange und oft bis zum Ruhestand im Unternehmen blieben.

"Es gibt kaum ein besseres Symbol für den Erfolg eines Unternehmens, als eine große Anzahl an Mitarbeitern, die bereits seit 25, 35 oder 40 Jahren bei uns arbeiten", wird Wilding in der Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. Der Glattener Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer stellte die Veränderung zu Woodward L’Orange in den Mittelpunkt seiner Ansprache. Auch Paul Bross, Gesamt-Betriebsratsvorsitzender von Woodward L’Orange und selbst seit 40 Jahren im Unternehmen, sowie die Personalchefin Bettina Wittendorfer dankten den Jubilaren.

Mit 40 Jahren als Arbeitnehmer bei Woodward L’Orange waren Ralf Lobstedt, Jürgen Öhrle und Paul Bross die Jubilare mit der längsten Unternehmenszugehörigkeit an diesem Abend. Sie begannen Ihre Ausbildung beim Einspritzsystemhersteller und sind heute wichtige Stützen, deren Kompetenzen und Organisationswissen Erfolgsgaranten für Woodward L’Orange sind. Für 35 Jahre im Unternehmen wurden Reiner Bauer, Thomas Herbig und Michael Reichert geehrt. Seit 1993 sind Reinhard Luger und Markus Lang bei Woodward L’Orange tätig. Weitere 43 Mitarbeiter wurden für langjährige Zugehörigkeit geehrt.