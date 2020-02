Glatten Mann verunglückt bei Waldarbeiten tödlich

Die Feuerwehren aus Glatten und Loßburg wurden gegen 12.40 Uhr alarmiert. Der Mann war oberhalb eines Waldwegs in Verlängerung des Harteckwegs dabei, Sturmholz aufzuarbeiten. Als er an einem entwurzelten Baum sägte, geriet der Wurzelballen an dem steil abfallenden Waldstück ins Rutschen und begrub den Mann unter sich.

Die Einsatzkräfte sicherten den Baumstumpf gegen ein weiteres Abrutschen und begannen, den Verunglückten zu befreien. Auch ein Bagger wurde zur Unglücksstelle gerufen. Mit dessen Hilfe konnte der Wurzelballen schließlich angehoben werden. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät.