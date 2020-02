Glatten/Horb Gerichtsprozess nach Gewalt bei Après-Ski-Party

Große Erinnerungslücken

Die Verteidiger der Angeklagten, Claus Unger und Lars Willems, bezweifelten die Glaubwürdigkeit des Geschädigten. Dieser hatte beispielsweise nach eigener Aussage "nur ein paar Bier getrunken", erreichte jedoch nachweislich einen Blutwert von 1,28 Promille. Auch hatte er bei einer ersten Aussage noch von drei Tätern gesprochen und konnte sich laut Zeugenaussagen erst im Nachhinein an die Details der Geschehnisse erinnern.

Ähnlich große Erinnerungslücken zeigten sich bei einem Großteil der Zeugen, die nach eigenen Aussagen am besagten Abend ebenfalls stark alkoholisiert waren. Eine Zeugin will dem Opfer zwar geholfen, allerdings keine Täter gesehen haben. Eine andere Zeugin konnte sich nur sehr vage an spätere Aussagen des mutmaßlichen Opfers erinnern, nach denen zufolge er sich angeblich an nichts erinnere.

"Bei der offenen Beweislage ist nicht deutlich, ob es für eine Verurteilung genügt, oder nicht", sagte Richter Albrecht Trick mit Blick auf die abweichende Aussage des Beschädigten und die lückenhaften Erinnerungen der Zeugen. Die Staatsanwaltschaft hatte daher angeboten, das Verfahren nach Paragraf 153 der Strafprozessordnung einzustellen. Nach kurzer Besprechung mit ihren Anwälten willigten die Angeklagten zur Verfahrenseinstellung ein. Sie tragen daher letztlich nur die eigenen Anwaltskosten.

Claus Unger zeigte sich zufrieden mit dem Ausgang des Verfahrens. Zwar kam es zu keinem Freispruch, aber "auch eine Verfahrenseinstellung ist ein Erfolg".