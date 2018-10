Glatten Gebühren für Wasser und Abwasser steigen

Bei den Wassergebühren legte Hauptamtsleiter Wolfgang Eberhardt ebenfalls die Gebührenkalkulation vor. Daraus ergab sich bei der Neuberechnung eine Steigerung von bisher 1,80 auf 2,38 Euro pro Kubikmeter. In die Kalkulation mit eingerechnet wurde auch ein durch den Vollanschluss an die Wasserversorgung Haugenstein entstandener Verlust von 123 220 Euro, der mit jeweils 25 000 Euro auf die nächsten vier Jahre verteilt wurde. Die restlichen 23 220 Euro übernahm als Entgegenkommen für die Bürger die Gemeinde. "Wieso kann Schopfloch das gleiche Wasser zum Preis von 1,70 Euro anbieten?", fragte Gemeinderat Andreas Pfau. Er habe keinen Einblick in die Kalkulationen anderer Gemeinden, so Wolfgang Eber-hardt. Und Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer erklärte, dass es klar gewesen sei, dass der Vollanschluss an die Haugen-steingruppe Geld kosten werde. Wolfgang Eberhardt wies darauf hin, dass dies die Kalkulation für drei Jahre sei und die Kommune gehalten sei, kostendeckende Gebühren zu erheben.