Glatten. (ade). Die Gemeinde Glatten lässt derzeit vom Freiburger Büro Endura kommunal eine Machbarkeitsstudie zu den Schwerpunktthemen Nahwärme und Glasfaser in Glatten erstellen. In diesem Zusammenhang wurde Ende April ein Fragebogen an alle Gebäudeeigentümer im Untersuchungsgebiet versandt. Die Rücklaufquote der Fragebögen sei bisher gut, heißt es von der Gemeinde. Um den Nahwärme- und Glasfaserbedarf exakt ermitteln zu können, würden allerdings noch mehr Informationen beziehungsweise Fragebögen benötigt. Wer noch keinen Bogen abgegeben hat, werde gebeten, den Fragebogen auszufüllen und ihn in den Briefkasten des Rathauses einzuwerfen. Lena Klietz, Telefon 0761/386 90 98 15 und E-Mail lena.klietz@endura-kommu nal.de, gibt nähere Auskünfte.