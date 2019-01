Glatten Ein Berufsleben im Dienst der Bürger

Auch Ehrenbürger Ulrich Rath und Sportvereins-Vorsitzender Rajko Pajdic dankten Eberhardt. Pajdic überreichte einen Vereinswimpel. Eber-hardts Ehefrau Margret bekam einen Blumenstrauß. "Ich bin wirklich gerührt", sagte Wolfgang Eberhardt ob der vielen lobenden Worte. Jetzt im Rückblick sei die Zeit schnell vergangen. Die Bürger seien für ihn immer im Vordergrund gestanden und wichtig gewesen, so Eber-hardt, und er sei stets bemüht gewesen, ihnen entgegenzukommen. Den Bürgern wünschte er weiterhin eine Verwaltung, die sich an deren Bedürfnissen orientiert.

Mit Karlheinz Bosch, Behördenleiter beim Gemeindeverwaltungsverband Dornstetten, war auch ein langjähriger Weggefährte des Glattener Hauptamtsleiters zum Neujahrsempfang und vor allem zur Verabschiedung von Wolfgang Eberhardt gekommen. Die Wege der beiden Beamten waren "eigentlich stets parallel verlaufen", erzählte Bosch am Rande des Empfangs. Beide waren schon in Freudenstadt gemeinsam zur Mittelschule gegangen und durchliefen danach die Ausbildung zum Diplom-Verwaltungswirt – Eberhardt war anfangs bei der Gemeinde Pfalzgrafenweiler, Bosch in Dietersweiler. Danach arbeiteten beide beim Landratsamt im Schickardtbau am Marktplatz und lernten dort auch ihre späteren Ehefrauen kennen.

Beim folgenden Studium in Kehl hatten Bosch und Eber-hardt eine Wohngemeinschaft – und fuhren zusammen von Freudenstadt nach Kehl und retour. Als Wolfgang Eberhardt 1977 als Inspektor zur Gemeinde Glatten kam, ging Bosch zum Landratsamt. Während Eberhardt in Glatten blieb, wechselte Bosch 1981 zu Bürgermeister Georg Feuerbacher nach Dornstetten und schließlich 1993 zum Gemeindeverwaltungsverband Dornstetten.