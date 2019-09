Glatten Biber fällen Baum hinter Rathaus

"Wir haben so gegen 23 Uhr was gehört, und auch der Hund hat angeschlagen", berichtet Anwohnerin Silvia Finkbeiner. Doch gesehen habe sie den gefallenen Baum erst am nächsten Tag. "Ach, das waren so gute und große Äpfel", seufzt die Anwohnerin – und holt schnell ihr Handy, um ein Foto vom Werk der Biber zu machen.

"Die müssen ja scharfe Zähne haben", stellt Volker Pfau aus Wittensweiler fest, als er auf einem Spaziergang mit Erich Gaiser aus Glatten den Baum begutachtet. Auch Werner Sinn aus Glatten ist vor Ort. "Ich habe schon seit längerer Zeit gesehen, dass die Biber an dem Baum tätig sind", erzählt er.