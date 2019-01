Glatten Beitrag zur Stärkung des Wir-Gefühls

Pfeifer ging auch darauf ein, dass Glatten 2018 als Pilotgemeinde in Landesprojekte in Sachen Digitalisierung und Hausärzteversorgung aufgenommen wurde. 2018 sei eines der aktivsten Bürgerbeteiligungsjahre in seiner Amtszeit gewesen, so Pfeifer. Er wies in diesem Zusammenhang auf die Auftaktveranstaltung zum energetischen Quartierskonzept vor allem für eine Nahwärmeversorgung hin, die Anfang des Jahres stattgefunden habe. Derzeit sei man dabei, sogenannte Hotspots zu berechnen.

Ebenso waren die Bürger gefragt beim Bürgerworkshop zur Neugestaltung der Ortsmitte Neunecks. Aktuell läuft dazu ein offener Ingenieurwettbewerb.

Das Thema "Älter werden in Glatten" stand auf der Agenda des Gemeinderats bei einer Klausurtagung Mitte des Jahres in Höfen an der Enz. Pfeifer zeigte sich zuversichtlich, dass das Projekt weitergeht. Als eines "seiner Herzensprojekte" – ebenso wie das Thema "Älter werden in Glatten" – sprach Pfeifer das Kinderferienprogramm in seiner mittlerweile 16. Auflage an und warb um Unterstützung.

Der Bürgermeister ging auch auf die Radwege ein. Der erste Bauabschnitt des Glatttalradwegs verbindet Glatten mit Neuneck. Der zweite Bauabschnitt unter Regie der Gemeinde, der von den Ried-äckern bis zum Netto führt, wurde schon vergeben.

Der Bürgermeister warf einen umfassenden Blick auf das vielfältige Leben und die Veranstaltungen der Vereine wie Handels- und Gewerbeverein, Sportverein, Gesangverein Concordia, Harmonikaorchester und Angelsportverein, Förderverein des Naturerlebnisbads, Narrenzunft Glatten und Bauernkapelle Böffingen. Allerdings vermeldete Pfeifer auch, dass der Beerdigungschor nach fast 100 Jahren und der Schäferhundeverein Neuneck nach fast 50 Jahren – das Vereinsgelände und das Vereinsheim wurden vom Angelsportverein übernommen – aufgehört haben.

Außerdem schnitt Pfeiffer das Leader-Programm Oberer Neckar und die gut funktionierende Gemeindefeuerwehr mit Gesamtkommandant Karl-Heinz Weigold an der Spitze an. Beim Blick auf die Wirtschaft nannte Pfeifer unter anderem das Richtfest bei der Firma Schmalz und das Sozialprojekt der Firma Woodward L’Orange mit Erstellung von Spielerkabinen für den Sportverein. Mit einer Videobotschaft habe zudem der aus Glatten stammende Jürgen Klopp das Projekt "Digital Black Forest" unterstützt.

Aus Treff 3000 sei 2018 Netto geworden, und am 1. November sei das Hotel-Restaurant Schwanen von der Familie Kocheise nach zehn Jahren an Michaela Gräter und Werner Saier übergeben worden, erinnerte Pfeifer.

In Sachen Bürgermeisterwahl am 14. Oktober war es Pfeifer beim Neujahrsempfang ein Anliegen, nochmals Danke zu sagen. Bei einer Wahlbeteiligung von 43 Prozent und noch dazu 100 Prozent der abgegeben Stimmen in Neuneck seien ihm beinahe die Tränen gekommen.

Der Neujahrsempfang bot auch den Rahmen für die Verabschiedung des langjährigen Hauptamtsleiters Wolfgang Eberhardt (wir werden noch berichten).