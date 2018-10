Glatten Bei Einarbeitungsprojekt geht es um die Mittagpause

Für ihre Umsetzungen bekamen sie viel Applaus. So hatte eine Gruppe eine Hollywood-Schaukel konstruiert, die in der Pause mit Schwung die nötige Erholung spendet. Dass auch der Spaß und das Miteinander in der Mittagspause nicht zur kurz kommen dürfen, zeigten zwei weitere Gruppen: Sie bauten einen Air-Hockey-Tisch und ein Pit-Pat-Spiel. Die vierte Gruppe entwickelte einen Multifunktionsstuhl.