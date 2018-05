Glatten Ausgebüxte Kühe behindern Verkehr

Dornhan-Leinstetten/Glatten-Neuneck. Die aus einem doppelt umzäunten Wiesenstück ausgebüxten Tiere haben sich am Samstagnachmittag zwischen Leinstetten und Neuneck immer wieder dazu entschieden, von den angrenzenden Grünflächen auf die Fahrbahn zu laufen, sodass der Verkehr auf der Landesstraße 409 teilweise bis zum Stillstand abbremsen musste. Schließlich trieben Polizisten die Tiere bis zu einem kurz vor Leinstetten gelegenen Sägewerk. Auch der verständigte Besitzer hatte laut Polizeibericht seine Mühe mit den freiheitsliebenden Tieren. Die bisherige Art, die Tiere mit einem vorausfahrenden Traktor als "Leittier" zu dirigieren, klappte an diesem Nachmittag nicht, sodass die Tiere kurzerhand in einen Anhänger geladen und zurück zum Stall gebracht werden mussten.