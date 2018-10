Glatten Aufatmen: Rathaus ist wieder am Netz

Schönheitsfehler: Wahrscheinlich könne die Gemeinde das Wahlergebnis am Sonntag nicht aktuell auf ihrer Internetseite veröffentlichen, was laut Hauptamtsleiter jedoch "nebensächlich" sei. Bei nur einem Kandidaten – Amtsinhaber Pfeifer – hält sich die Spannung über den Ausgang einigermaßen in Grenzen. Trotz allem seien die zurückliegenden 48 Stunden "für den Kopf eine Belastung" gewesen. Jetzt sei die Verwaltung dabei, das aufzuarbeiten, was liegengeblieben sei. "Kein Problem. Wir sind ein eingespieltes Team", so Eberhardt.