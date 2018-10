Glatten Auch Glatten hat eine Altersabteilung

Seine Freude darüber, "dass wir am heutigen Tag eine Alterswehr bekommen", drückte auch Bürgermeister Pfeifer aus. Die Satzung dazu sei bereits Mitte 2016 in Kraft getreten. Pfeifer ist überzeugt, dass die alte Kameradschaft wieder aufleben kann, und versprach, die Altersabteilung so gut er könne zu unterstützen und zu fördern.

Kreisbrandmeister Frank Jahraus freute sich, an die Gründungsmitglieder gewandt, "dass Sie den Weg wieder zur Feuerwehr gefunden haben". Es sei wichtig, Jugendfeuerwehren, starke aktive Feuerwehren und Altersfeuerwehren zu haben – so werde die große Feuerwehrfamilie vorgelebt. "Ich hoffe, dass alle lange dabei bleiben können und gesund bleiben", so Jahraus.