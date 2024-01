Glatteisunfall nahe Freudenstadt: Mehrere Autos krachen auf B 294 in Lastwagen

Mehrere Autos krachen auf B 294 in Lastwagen

6 Bei dem Unfall wurde ein Minivan schwer in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Beyer

Auf spiegelglatter Fahrbahn hat sich am Donnerstagabend auf der B 294 nahe Freudenstadt ein Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ereignet. Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse wurden sechs Personen leicht verletzt, darunter mehrere Kinder.









Die Unfallstelle ist unübersichtlich, manche Fahrzeuge sind in der Dunkelheit kaum zu erkennen. Einzige Lichtquelle sind die Blaulichter der Streifenwagen und deren Scheinwerfer. Was genau passiert ist, lässt sich auf den ersten Blick kaum sagen. Links neben einem Lastwagen steht ein Renault mit eingedrückter Front. Ein Minivan mit ebenfalls stark beschädigter Vorderseite steht rechts auf dem Grünstreifen zwischen Lastwagen und Leitplanke. Einige hundert Meter weiter nördlich ist ein Kleinwagen in den Straßengraben gerutscht.