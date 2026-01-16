Glatteis in Donaueschingen: Knochenbrüche und Platzwunden zum Jahresauftakt

So viel Winter hatte ein Januar schon lange nicht mehr zu bieten. Glatte Gehwege bekommen Fußgänger schmerzhaft zu spüren. Die Notaufnahmen sind gut gefüllt.
In den ersten Wochen des neuen Jahres mussten die Menschen im Südwesten Deutschlands ordentlich schlottern. Eine Kältewelle hatte die Region vom Bodensee bis zum Schwarzwald fest im Griff. In Donaueschingen fielen die Temperaturen bisweilen bis in den zweistelligen Minusbereich. Dicke Eisschollen hatten sich auf der Brigach gebildet, die Donau war bei Geisingen mehrere Tage komplett zugefroren.