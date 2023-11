Glatteis in Albstadt: Autos kommen wegen winterlichen Wetterverhältnissen von Straßen ab

1 Beide Autos kamen alleinbeteiligt wegen der winterlichen Verhältnisse von der Straße ab. (Symbolfoto) Foto: 185906555

In der Nacht zum Sonntag sind im Raum Albstadt zwei Autos unabhängig voneinander alleinbeteiligt aufgrund winterlicher Verhältnisse von der Fahrbahn abgekommen.









Der erste Fall ereignete sich am Samstag gegen 23.30 Uhr auf der L 360 von Thanheim in Fahrtrichtung Albstadt. Ein 20-jähriger BMW Fahrer verlor kurz vor der Abzweigung nach Pfeffingen die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen eine Stützmauer. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Auto, das abgeschleppt werden musste, entstand Schaden in Höhe von 3000 Euro. Die Stützmauer wurde nicht beschädigt.