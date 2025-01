Am Mittwochmorgen ist es auf der Mariazeller Straße, auf glatter Fahrbahn, zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sechs Fahrzeugen gekommen, bei dem ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 35.000 Euro entstanden ist.

Wie die Polizei mitteilte, war gegen 6.45 Uhr ein 55-jähriger BMW-Fahrer in Richtung Eschbronn unterwegs, als er aufgrund spiegelglatter Straße seine Geschwindigkeit verlangsamen musste und hierfür abbremste.

Ein hinter ihm befindlicher 20-jähriger Fahrer eines Ford Focus verlangsamte ebenfalls sein Tempo. Ein nachfolgender 82-jähriger VW Golf-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr infolgedessen auf das Heck des Ford Focus auf. Durch den Aufprall drehte sich der Ford um 90 Grad und blieb seitlich auf der Fahrbahn stehen.

Im selben Moment versuchte ein nachkommender 63-jähriger Fahrer eines VW Tiguan eine Kollision mit dem VW Golf zu vermeiden und wollte diesem nach rechts auszuweichen. Er touchierte jedoch den Golf, der durch den Aufprall nach links auf die Gegenfahrbahn rutschte. Der Tiguan selbst blieb auf dem Gehweg stehen.

Direkt im Anschluss fuhr ein ebenfalls in gleicher Richtung fahrender 40-jähriger Mann mit seinem Skoda ebenfalls rechts an dem Golf vorbei, wollte bremsen, fuhr jedoch auf den seitlich am Fahrbahn stehenden Ford Focus auf.

Ein wiederum nachfolgender 62-jähriger Golf-Fahrer erkannte den Unfall vor ihm und bremste abrupt ab. Durch das Glatteis drehte sich das Auto um die eigene Achse und schlitterte gegen den auf der Gegenfahrbahn stehenden VW Golf des 82-jährigen Mannes.

Alle Autofahrer blieben glücklicherweise unverletzt.