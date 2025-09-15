„Glasperlenspiele“ in Calw: Zuhörer genießen ganz große Kunst

Seit 2016 finden, jeweils zu früh herbstlicher Jahreszeit, die „Glasperlenspiele“ statt.
Mit einer Sage vom jungen Ritter Peter und der schönen Königstochter namens Magelone wurde das dreitägige Festival für Liedkunst eröffnet. Das Trio Johannes Held (Bariton), Birgit Quellmelz (Sprecherin) und Christine Rahn (Klavier) zelebrierte eine alte provenzalische Liebesgeschichte in einer Art und Weise, nach der der Inhalt der Wortkombination „Lied und Kunst“ sinnhaft und offenbar wurde. Die Zuhörer genossen große Kunst. Sie hörten aufmerksam zu (man sagt, man hätte eine Stecknadel fallen hören können); ließen sich wie in Trance auf die gesungene und gelesene Geschichte samt Happy End ein.