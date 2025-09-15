„Glasperlenspiele“ in Calw: Zuhörer genießen ganz große Kunst

Mit einer Sage vom jungen Ritter Peter und der schönen Königstochter namens Magelone wurde das dreitägige Festival für Liedkunst eröffnet. Das Trio Johannes Held (Bariton), Birgit Quellmelz (Sprecherin) und Christine Rahn (Klavier) zelebrierte eine alte provenzalische Liebesgeschichte in einer Art und Weise, nach der der Inhalt der Wortkombination „Lied und Kunst“ sinnhaft und offenbar wurde. Die Zuhörer genossen große Kunst. Sie hörten aufmerksam zu (man sagt, man hätte eine Stecknadel fallen hören können); ließen sich wie in Trance auf die gesungene und gelesene Geschichte samt Happy End ein.

Paar findet doch wieder zusammen Zum Stück: Peter (Ritterjüngling) und Magelone (Tochter des Königs von Neapel) verlieben sich, möchten für immer zusammen sein, verlieren sich aus den Augen, wähnen sich füreinander verloren, um sich am Ende wiederzufinden und zu heiraten. Die Erzählung aus Frankreich (15. Jahrhundert) wurde 1797 durch den deutschen Romantiker Wilhelm Tieck literarisch bearbeitet. Der Pianist und Komponist Johannes Brahms kleidete das romantische Stück in eine Liedfassung für Singstimme und Pianoforte. Am Ende, und das nach neun Jahren (1861–1869), waren es 15 Lieder.

Nicht einfach nur Gesang

Diese 15 Romanzen wurden in der Calwer Aula vom brillant singenden Bariton Johannes Held in dessen individueller Einzigartigkeit besungen. Das war nicht einfach nur Gesang, was Johannes Held mit zarten wie robusten Tönen, je nachdem, bot. Held war in den jeweiligen Rollen körperlich höchst präsent. Er lebte sozusagen jede dargebotene Liedzeile. Drückte dies mit seiner eigenen Gestik, Mimik und Bewegung aus. Zeilen wie „Muss es eine Trennung geben, die das treue Herz zerbricht? Nein, dies nenne ich nicht leben, Sterben ist so bitter nicht“ oder „und den heitern Frühlingsblicke, öffnet sich die weite Welt“, so verschieden sie waren, (er-)lebte und zelebrierte Johannes Held mit Gefühl und atemberaubender Ausdruckskraft.

Feine Virtuosität und tiefe Leidenschaft

Die Geschichte selbst, eingerahmt zwischen den 15 Magelonen-Liedern von Brahms, las die studierte Sprech- und Sangeskünstlerin Birgit Quellmelz. Mit situationsgerechter Intonation wusste die Sprecherin den Spannungspegel stets hoch zu halten, um das Publikum in den Bann zu ziehen. Die aus Calw stammende Festival-Gründerin und künstlerische Leiterin Christine Rahn spielte die Brahms Komposition am Flügel mit feiner Virtuosität und tiefer Leidenschaft.

Nachdem in seinem Grußwort Tim Strobel als Vertreter der Stadt Calw, feststellte, dass „diese Glasperlenspiele zur DNA der Stadt Calw gehören und den Namen Calws in die Welt tragen, dankte Christine Rahn den großzügigen Förderern, „ohne die diese Ausrichtung eines solch qualitativ hochwertigen Festivals nicht möglich wären.“

Freude über große Resonanz

Im anschließenden Gespräch mit unserer Redaktion freute sich Rahn über das Interesse, das die Calwer Musikliebhaber mit ihrem Kommen bewiesen. Auch war es die richtige Entscheidung, die Bühne an der Seite der Aula zu platzieren.

Im Anschluss trafen sich die Künstler und ihr begeistertes Publikum im Foyer, um bei einem kühlen Gläschen Riesling (dieser Ausschank ist traditioneller Bestandteil des Festivals) das soeben Gesungene, Gespielte, Gehörte und Gesehene zu reflektieren – zudem mit Freude auf die kommenden beiden Festivaltage zu blicken.