1 Am Rechner lässt sich die Sache mit den Druckverhältnissen und der Lastenverteilung relativ einfach darstellen, behauptet Ingenieur Martin Günter. Foto: Kuhnert

Ingenieur Martin Günter hat herausgefunden, warum die Flaschen der Glashütte Buhlbach so standhaft waren. Beim Denkmaltag berichtet er darüber.









An die 200 Jahre ist es her, als die „Buhlbacher Schlegel“ zu einem Verkaufsschlager der alten Glashütte in Buhlbach wurden. Millionenfach gingen sie in alle Welt. Der „Schlegel“ war eine schwere, besonders druckfeste Flasche für Champagner, die auch hohem Innendruck widerstand.