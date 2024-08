Glashütte Buhlbach: Gemeinde hofft auf weitere Förderung für den alten „Löwen“

1 Der Gasthof Löwen (die beiden Gebäude links) war einst der kulturelle Mittelpunkt des Buhlbacher Hüttendorfs. Nun hofft die Gemeinde für die Sanierung auf eine weitere Finanzspritze von bis zu 300 000 Euro von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. (Archivfoto) Foto: Michel

Kann das Herz der einst größten Glashütte im Südwesten – der Gasthof Löwen – gerettet werden? Bürgermeister Michael Ruf traf sich zu dieser Frage vor Ort mit Vertretern der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und des Fördervereins Glashütte Buhlbach.









Der historische Gasthof Löwen in Buhlbach war einst der Mittelpunkt der dortigen Glashütte. Doch um ihn weiter zu erhalten, stehen dringende Sanierungsarbeiten an. Für diese braucht es massive Investitionen in die Bausubstanz, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Baiersbronn.