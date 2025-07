Glasfasernetz Schömberg: Warum sich der Glasfaserausbau verzögert

Als die Gemeinde mit der Deutschen GigaNetz GmbH (DGN) vor zwei Jahren eine Kooperationserklärung unterzeichnete, war die Freude in Schömberg groß. Der Kernort und die beiden Teilorte werden endlich ans Glasfasernetz angeschlossen. Mit einer 48 Kilometer langen Trasse will die DGN allen Einwohnern die Möglichkeit eines Hausanschlusses für schnelles Internet bieten.

Ausbau bei genügend Vertragsabschlüssen

Die Firma beginnt den Ausbau, wenn mindestens 35 Prozent der Adressen im Ausbaugebiet einen Vertrag mit ihr abgeschlossen haben. Denn erst dann ist es für sie wirtschaftlich. DGN-Regionalleiter Süd Sebastian Bergmann war vor zwei Jahren zuversichtlich, dass die Firma das Ziel erreicht.

Allerdings muss die DGN dafür erst einmal mit der Vermarktung starten. Das war für den Herbst 2023 geplant, wurde zunächst auf Herbst 2024, dann auf Frühjahr 2025 verschoben. Passiert ist in den drei Ortsteilen aber bis heute noch nichts. Bergmann kam nun deshalb mit dem Leiter der strategischen Geschäftsentwicklung Martin Herkommer in den Gemeinderat, um die Verzögerungen zu erklären.

Warum verzögert sich der Ausbau?

„Wir haben einen Mangel an Baukapazitäten“, sagte Herkommer. Die DGN setze aktuell über 40 Projekte im Landkreis Heilbronn und im Hohenlohekreis um. Auch dort hinke der Ausbau dem Zeitplan hinterher, eben weil es an geeigneten Baufirmen fehle. Zwischen Vermarktung und Ausbau lägen bei diesen Projekten teilweise über zwei Jahre. Das führe bei den Kunden zu Frustration – und bei den abgeschlossenen Verträgen zu rechtlichen Fragen. Diese Situation will die DGN in Schömberg vermeiden. Deshalb, so Herkommer, werde das Unternehmen die Vermarktung erst beginnen, wenn die Baukapazitäten definitiv zur Verfügung stehen.

Wie ist der neue Zeitplan?

Herkommer versicherte in der Sitzung, dass die DGN am Projekt in der Gemeinde Schömberg festhalte. Die Vermarktung beginne aber frühestens in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres. Der Ausbau solle kurz darauf erfolgen. „Das ist der optimistische Fall“, sagte Herkommer. Die Vermarktung könne vielleicht auch erst 2027 beginnen. Sicher ist nur: Die Schömberger müssen weiter auf den Glasfaseranschluss warten.

Was kostet der Ausbau?

Die Kommune nichts. Die Anwohner zahlen pro Hausanschluss. Wie viel genau, ist noch nicht klar. In Calw, wo die DGN auch tätig ist, gab es den billigsten Hausanschluss für knapp 1000 Euro, der teuerste kostete etwa das Doppelte. Die Rechnung geht so: Der Hausanschluss selbst ist zwar kostenlos, kann zwei Jahre aber nur mit DGN-Vertrag genutzt werden. Der Vertrag kostet je nach gewählter Bandbreite in den zwei Jahren 1000 bis 2000 Euro. Die Kunden bezahlen den Hausanschluss also durch die Hintertür. Nach zwei Jahren ist der Hausanschluss dadurch aber abbezahlt. Die Kunden können bei der DGN bleiben – oder zu einem anderen Internet-Anbieter wechseln.

Welche Erfahrungen hat Calw mit der DGN gemacht?

In Calw hat die DGN den Ausbau schon gestartet. Sie beginnt hier mit den östlichen Stadtteilen. Aktuell baut die Firma in Heumaden. Im Sommer 2026 soll der Ausbau des Ostens fertig sein. Im Westen läuft die Vermarktung noch. Die DGN hat hier ihre 35-Prozent-Zielmarke noch nicht erreicht. Laut Bergmann liegt das an der Struktur der dortigen Siedlungen. Allerdings war die DGN hier aufgrund eigener Versäumnisse zu spät in die Vermarktung gegangen. Sie versucht weiterhin, das Ziel zu erreichen.

In Heumaden beschwerten sich Anwohner und Kunden nach Beginn des Ausbaus wegen einer unprofessionellen Handhabungen von Terminabstimmungen zwischen Haus- oder Wohnungseigentümern und den DGN-Hausbegehern. Diese wiederum hätten sich nicht mit den Bautrupps abgestimmt. Weitere Kritikpunkte: schlechter Service und unqualifizierte Kommunikation der Hotline – so äußerten sich die Heumadener bei einem Info-Abend Ende Juni. Es werde viel versprochen und wenig gehalten, hieß es von den Bürgern. Die Bautrupps verstießen gegen Abmachungen zwischen Hausbesitzern und der DGN – und damit gegen die geschlossenen Verträge.

Wie ist die Erfahrung anderenorts?

Auf Verbraucherportalen im Internet erhält die DGN gemischte Rezensionen. Kunden berichten dort von aufdringlichen Vermarktern, unprofessionellen Hausbegehern und stümperhaften Bautrupps. Andere Kunden haben nichts zu beanstanden, loben den guten Service.

Was ist mit den anderen Schömberger Teilorten?

Oberlengenhardt und Bieselsberg sind bereits ans Glasfasernetz angeschlossen. In den beiden Teilorten konnte die Gemeinde ein Marktversagen nachweisen. Damit war der Weg für einen durch Bund und Land geförderten Ausbau frei. Den übernahm schließlich der Landkreis. Die Kommune musste hier etwa zehn Prozent der Kosten selbst tragen. Dafür gehört ihr auch in beiden Orten das Netz.

Infobox

Deutsche GigaNetz GmbH

Die in Hamburg ansässige Firma hat 650 Mitarbeiter und baut in ganz Deutschland Glasfasernetze auf. In Baden-Württemberg ist sie beispielsweise im Großraum Heilbronn tätig. Sie ist Netzbetreiber und Telekommunikationsanbieter. Hinter dem Unternehmen stehen Investmentfonds, die von der DWS Group verwaltet werden. Die DWS Group gehört wiederum mehrheitlich der Deutschen Bank. Die Investoren sehen ein Glasfasernetz als sichere Anlage. Denn sie bekommen über Jahrzehnte Netzentgelte von allen Telekommunkationsanbietern, die ihr Netz nutzen.