Glasfasernetz in Niedereschach: Jetzt kommt das schnelle Internet ins Gewerbegebiet

Der Spatenstich für den nächsten Bauabschnitt zum Anschluss an das Glasfasernetz in Niedereschach ist erfolgt.
Als große Stärkung des Wirtschaftsstandorts Niedereschach bezeichnete Bürgermeister Martin Ragg den Start der Bauarbeiten bezüglich des Glasfaseranschlusses für das bestehende Gewerbegebiet und das geplante neue Gewerbegebiet auf dem Areal „Zwischen den Wegen“. Der Startschuss für das Ausbauprojekt „Niedereschach 2, Bauabschnitt Gewerbegebiet“ war im Längental. Bis im Herbst sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.