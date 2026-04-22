Glasfasernetz in Niedereschach: Jetzt kommt das schnelle Internet ins Gewerbegebiet

Der Spatenstich für den nächsten Bauabschnitt zum Anschluss an das Glasfasernetz in Niedereschach ist erfolgt.

Als große Stärkung des Wirtschaftsstandorts Niedereschach bezeichnete Bürgermeister Martin Ragg den Start der Bauarbeiten bezüglich des Glasfaseranschlusses für das bestehende Gewerbegebiet und das geplante neue Gewerbegebiet auf dem Areal „Zwischen den Wegen“. Der Startschuss für das Ausbauprojekt „Niedereschach 2, Bauabschnitt Gewerbegebiet“ war im Längental. Bis im Herbst sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Mit Blick darauf, dass Baden-Württemberg beim Glasfaserausbau nach seinen Informationen „hinterher hinkt“, lobte Ragg die aus seiner Sicht weitsichtige Entscheidung vor zwölf Jahren, den Zweckverband Schwarzwald-Baar zu gründen. Nur Dank dieser Entscheidung und der vorhandenen großen Fachkompetenz im Zweckverband sei auch die Gemeinde Niedereschach, was den Glasfaserausbau betrifft, auf einem guten Weg.

Heiko Zorn, technischer Projektleiter des Zweckverbandes Breitbandversorgung, freute sich über dieses Lob und hofft, dass die Bauarbeiten ohne Unfälle über die Bühne gehen. Zudem dankte Zorn dem Bund, dem Land und der Gemeinde Niedereschach, für die bereitgestellten Fördergelder.

Mit Blick auf den laufenden Bauabschnitt wurden in Niedereschach 59 Eigentümer angeschrieben. Davon haben sich 29 für einen Glasfaseranschluss und vier für eine sogenannte Ablage entschieden. 27 Grundstücke bekommen eine Pflichtablage. Hergestellt werden bei der nun laufenden Maßnahme rund 5300 Meter Kabelgraben und 14.100 Meter Rohre und Rohrverbände.