Nachdem die NetCom BW in Vollmaringen mit dem offiziellen Spatenstich im Januar 2023 die Arbeiten zum Breitbandausbau eingeläutet hatte, wurde die Erschließung des Nagolder Ortsteils nun erfolgreich zu Ende gebracht.

Insgesamt waren im Zuge des Ausbauvorhabens in den vergangenen rund zwei Jahren mehr als 360 Adresspunkte mit modernen und hochleistungsfähigen Glasfaserhausanschlüssen ausgestattet worden.

Umfangreiche Tiefbauarbeiten nötig

Zur Verlegung der entsprechenden Leerrohre und Leitungen waren dabei umfangreiche Tiefbauarbeiten nötig, mit deren Umsetzung die Netze BW Sparte Dienstleistungen betraut war. Das Unternehmen kümmerte sich entsprechend um die Erstellung eines detaillierten Ausbauplans, das Verlegen der Leerrohre, die Montage der Glasfaserkabel sowie deren Dokumentation und das Hausanschlussmanagement.

Darauf aufbauend übernahm die NetCom BW die technische Fertigstellung des Netzes. Hierzu zählte neben der Installation der sogenannten Aktivtechnik, die eine Datenübertragung über die neugebauten Leitungen möglich macht, auch das Einpflegen der Netzdokumentation in die unternehmenseigenen Systeme. Dem erfolgreichen Abschluss dieser Arbeiten folgte nun die feierliche Inbetriebnahme der modernisierten Breitbandinfrastruktur.

Gemeinsam drücken sie auf den „Buzzer“

Dazu trafen sich mit NetCom BW Geschäftsführer Nicholas Prinz, Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann und Ortsvorsteher Daniel Steinrode sowie weitere Ausbaupartner in Vollmaringen. Mit einem gemeinsamen Druck auf den eigens zu diesem Anlass aufgestellten Buzzer gaben die Anwesenden den Startschuss für das neugebaute Glasfasernetz.

Ein Schritt, über den sich Oberbürgermeister Großmann in seinem Grußwort bereits zuvor sehr glücklich gezeigt hatte: „Nachdem ich in den vergangenen Jahren bereits bei vielen Spatenstichen der NetCom BW teilnehmen durfte, ist es nun umso schöner, dass sich auch die Inbetriebnahmetermine häufen. Damit ernten wir nun langsam die Früchte unserer Bemühungen und ein Stadtteil nach dem anderen startet ins Glasfaserzeitalter.“

Reibungsloser Projektablauf

Den reibungslosen Projektablauf lobte auch Ortsvorsteher Steinrode: „Der Netzausbau hier in Vollmaringen verlief praktisch ohne Probleme. Sofern doch einmal Fragen oder Unklarheiten aufgetaucht sind, waren die Verantwortlichen für uns jederzeit greifbar und haben sich der Themen direkt angenommen. Der Vertrauensvorschuss, den die Bürger der NetCom BW mit einer Vielzahl an Vorbestellungen entgegengebracht haben, hat sich daher aus unserer Sicht vollkommen ausgezahlt.“

„Auch wir sind natürlich sehr froh, dass wir hier in Vollmaringen das nächste Teilprojekt beim Glasfaserausbau rund um Nagold erfolgreich zu Ende bringen konnten und nun viele weiter Kunden mit Highspeed im Internet surfen“, ergänzte Nicholas Prinz.

Inhouse-Verkabelung gegebenenfalls anpassen

Seitens der NetCom BW wies man im Zusammenhang mit der nun erfolgten Netzinbetriebnahme noch einmal alle Bürger darauf hin, dass zur tatsächlichen Nutzung des Glasfaseranschlusses gegebenenfalls die Inhouse-Verkabelung der eigenen Immobilie modernisiert werden muss. Eine Anpassung, die im Normalfall durch jeden selbstgewählten Elektriker durchgeführt werden kann. Sofern die entsprechende Verkabelung jedoch bereits vorhanden ist, können Anwohner und Anwohnerinnen in Vollmaringen ab sofort mit Lichtgeschwindigkeit im Internet surfen.

Möglich sein soll das schon bald auch in Gündringen, Pfrondorf, Schietingen und Emmingen. Dort sind die Baumaßnahmen aktuell jedoch noch in vollem Gange. Die NetCom BW geht derzeit allerdings davon aus, dass die Arbeiten dort im kommenden Jahr ebenfalls abgeschlossen werden können. Spätestens Ende 2025 sollen dann alle etwa 1400 Adressen, deren Erschließung im Rahmen des Ausbauvorhabens realisiert werden sollte, über einen entsprechenden Glasfaserhausanschluss verfügen.

