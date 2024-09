Glasfasernetz Ebhausen: Breitbandausbau ist (fast) fertig

1 Wolfgang Prinz, Geschäftsführer der NetCom BW (von links), Jochen Hammann, Ebershardts Ortsvorsteher, Bürgermeister Volker Schuler, Harald Müller, Kommunalberater der Netze BW und Immanuel Deuble, Wendens Ortsvorsteher, drücken gemeinsam auf den symbolischen Startknopf fürs Glasfasernetz für beide Orte. Foto: Rahmann

Nach etwas mehr als eineinhalb Jahren Bauzeit konnte NetCom BW das Highspeed-Netz in Ebershardt und Wenden in Betrieb nehmen. Symbolisch drückten kommunale und unternehmerische Vertreter auf einen Start-Button. Einige Restarbeiten sind aber noch zu erledigen.









In Ebershardt und Wenden startete die NetCom BW, eine Tochter-Firma der ENBW mit dem Standort in Ellwangen, den Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Dezember 2022. Nach mehr als eineinhalb Jahren Bauzeit konnte das Highspeed-Netz nun in Betrieb genommen werden, mit dem laut Pressemitteilung der Netcom BW Datenübertragungsraten von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) ermöglicht würden.